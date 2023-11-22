Черников рассказал, в чём сила «Краснодара»

Хавбек «Краснодара» Александр Черников высказался о лидерстве своей команды в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Феномен «Краснодара»? Его пока нет. Все-таки удачный старт и феномен - разное. В этом сезоне у нас сбалансированный состав, мы провели полноценные сборы с новым тренером, и мы едины», - передает слова футболиста «Спорт-Экспресс».

После первого круга чемпионата России краснодарский коллектив набрал 32 очка и занимает первое место в турнирной таблице. Подопечные Владимира Ивича опережают идущий вторым петербургский «Зенит» на два балла. Топ-3 замыкает «Динамо».