Стало известно, где «Спартак» проведёт зимние сборы

Стало известно, где собирается провести зимние тренировочные сборы московский «Спартак».

Как сообщается на страницах «Чемпионата», «красно-белые» намерены организовать два сбора в ОАЭ – с 22 января по 1 февраля и с 4 февраля по 1 марта. Во время пребывания в ОАЭ делегация московского клуба будет проживать в отеле JA Palm Tree Court, который находится в Дубае.

Напомним, что по итогам первого круга Российской премьер-лиги «Спартак» набрал 24 балла и занимает шестое место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет восемь очков. Ближайший поединок в чемпионате России подопечные Гильермо Абаскаля сыграют против калининградской «Балтики».