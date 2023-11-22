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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Стало известно, где «Спартак» проведёт зимние сборы

22 Ноября 2023 • 12:07 Комментировать

Стало известно, где собирается провести зимние тренировочные сборы московский «Спартак».

Как сообщается на страницах «Чемпионата», «красно-белые» намерены организовать два сбора в ОАЭ – с 22 января по 1 февраля и с 4 февраля по 1 марта. Во время пребывания в ОАЭ делегация московского клуба будет проживать в отеле JA Palm Tree Court, который находится в Дубае.

Напомним, что по итогам первого круга Российской премьер-лиги «Спартак» набрал 24 балла и занимает шестое место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет восемь очков. Ближайший поединок в чемпионате России подопечные Гильермо Абаскаля сыграют против калининградской «Балтики».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва
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