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Сычёв оценил обучение Мостового на тренерскую лицензию

22 Ноября 2023 • 12:06 Комментировать

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Сычёв оценил процесс обучения Александра Мостового на тренерскую лицензию.

«Он прогрессирует с каждым модулем. Единственное, Power Point до сих пор не освоил. Но подкован очень серьёзно. Знания растут, уверенно проводит тренировки», — приводит слова экс-форварда сборной России «Спорт-Экспресс».

Также Сычёв выразил мнение, что скоро Мостовой получит предложение в крупный российский клуб, с работой в котором экс-игрок «Спартака» сможет справиться.

Напомним, что с августа текущего года Александр Мостовой проходит обучение в академии РФС, что позволит ему получить тренерскую лицензию.

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Сычёв Александр Мостовой
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