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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Хохлов: «Локомотив» по игре и составу должен быть минимум в топ-5 РПЛ»

22 Ноября 2023 • 12:04 Комментировать
Крылья Советов
...
Локомотив Москва
25.11 13:00

Бывший главный тренер «Сочи» Дмитрий Хохлов поделился мнением о «Локомотиве».  

По мнению специалиста, состав позволяет «железнодорожникам» находиться в пятёрке лидеров чемпионата России. При этом Хохлов призвал не делать преждевременных выводов о турнирной ситуации.  

«Я считаю, что «Локомотив» по игре и по составу должен быть минимум в топ-5 РПЛ в этом сезоне. Прошла только половина чемпионата. А все уже начали подводить какие-то итоги», — цитирует Хохлова «Чемпионат».

В 15 турах РПЛ «Локомотив» набрал 24 очка и расположился на седьмом месте в турнирной таблице. От первого «Краснодара» «красно-зелёные» сейчас отстают на восемь баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
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