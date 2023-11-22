Хохлов: «Локомотив» по игре и составу должен быть минимум в топ-5 РПЛ»

Бывший главный тренер «Сочи» Дмитрий Хохлов поделился мнением о «Локомотиве».

По мнению специалиста, состав позволяет «железнодорожникам» находиться в пятёрке лидеров чемпионата России. При этом Хохлов призвал не делать преждевременных выводов о турнирной ситуации.

«Я считаю, что «Локомотив» по игре и по составу должен быть минимум в топ-5 РПЛ в этом сезоне. Прошла только половина чемпионата. А все уже начали подводить какие-то итоги», — цитирует Хохлова «Чемпионат».

В 15 турах РПЛ «Локомотив» набрал 24 очка и расположился на седьмом месте в турнирной таблице. От первого «Краснодара» «красно-зелёные» сейчас отстают на восемь баллов.