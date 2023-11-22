Камоцци назвал Чалова и Соболева игроками одного уровня

Бывший помощник президента «Спартака» Франко Камоцци сравнил уровень нападающих Фёдора Чалова и Александра Соболева.

«Чалов и Соболев – игроки одного уровня, оба являются хорошими нападающими. Каждый играет за счет своих сильных сторон. Мне нравятся оба футболиста», – заявил итальянский функционер в интервью изданию «РБ Спорт».

В текущем сезоне в рамках всех состязаний форвард «Спартака» стал автором пяти забитых мячей, а Фёдор Чалов забил десять голов в 22 встречах. Оба футболиста были вызваны на ноябрьский сбор российской национальной команды.