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Решающий мяч Бабича, 1+1 от Бонгонды, гол Чавеса, автогол Тикнизяна, ассисты Мохеби и Гойковича

22 Ноября 2023 • 12:00 Комментировать

Из легионеров РПЛ на чемпионат Европы уже попали пять представителей балканских сборных. Это албанцы Марио Митай («Локомотив») и Мирлинд Даку («Рубин»), сербы Срджан Бабич («Спартак») и Страхинья Эракович («Зенит»), словенец Ваня Дркушич («Сочи»). Но играли в ноябре за свои сборные гораздо больше делегатов из Российской премьер-лиги.

«Краснодар»

Парагвайский защитник Хуниор Алонсо остался на скамейке в отборочных матчах ЧМ-2026 против сборной Чили (0:0) и Колумбии (0:1). Защитник Георгий Арутюнян и полузащитник Эдуард Сперцян полностью отыграли за Армению встречи квалификации Евро-2024 с Уэльсом (1:1) и Хорватией (0:1). Нападающий Джон Кордоба вышел за Колумбию на замену на 68-й минуте отборочной игры с Бразилией, после чего «кофейщики» забили два мяча и вырвали волевую победу (2:1). Также Кордоба вступил в игру на 74-й минуте встречи с Парагваем (1:0), где получил жёлтую карточку на 83-й минуте за грубую игру.

«Зенит»

Казахстанский защитник Нуралы Алип провёл целый отборочный матч со Словенией (1:2), где получил жёлтую карточку на 90-й минуте. Сербский защитник Страхинья Эракович остался на скамейке в играх квалификации Евро-2024 с Бельгией (0:1) и Болгарией (2:2).

«Динамо»

Парагвайский защитник Фабиан Бальбуэна так и не вышел на замену в отборочных матчах с Чили (0:0) и Колумбией (0:1). Израильский защитник Эли Даса появлялся в старте во встречах квалификации Евро-2024 с Косово (0:1), Швейцарией (1:1) и Румынией (1:2). В первом случае Дасу заменили на 72-й минуте, во втором – на 65-й, в третьем – на 62-й. Полузащитник Лука Гагнидзе сыграл целый матч за Грузию (U-21) против сверстников из Северной Македонии (1:0), где получил жёлтую карточку на 25-й минуте. Колумбийского хавбека Хорхе Карраскаля заменили на 74-й минуте отборочного матча с Бразилией (2:1) как раз перед двумя голами его команды. Потом против Парагвая (1:0) Карраскаль вышел на замену на той же 74-й минуте. В итоге за два матча Хорхе отыграл 90 минут. Мексиканский полузащитник Луис Чавес принял участие в четвертьфинальных матчах Лиги наций КОНКАКАФ с Гондурасом. В первой встрече «майя» проиграли на выезде со счётом 0:2, там Чавес вышел на замену на 59-й минуте. Однако дома мексиканцы перевернули ситуацию, победив 3:0. Чавес появился в основе, открыл счёт на 43-й минуте, получил жёлтую карточку на 51-й, а заменился на 75-й.

«Крылья Советов»

Полузащитник Амар Рахманович остался на скамейке в отборочных матчах, которые сборная Боснии и Герцеговина проиграла командам Люксембурга (1:4) и Словакии (1:2). Нападающий Егор Карпицкий принял участие в двух матчах сборной Беларуси (до 21 года). В товарищеской игре против сверстников из России (1:3) он был заменён в перерыве, а в отборочной встрече с хорватами (0:1) – на 71-й минуте.

ЦСКА

Полузащитник сборной Чили Виктор Мендес в отборочном матче с Парагваем (0:0) появился на замену на 61-й минуте и получил прямую красную карточку на 88-й. Чилийский нападающий Виктор Давила в том же матче был заменён на 78-й минуте, а против Эквадора (0:1) вышел на замену на 55-й минуте. Узбекистанский форвард Аббосбек Файзуллаев вступал в игру со скамейки в матчах квалификации ЧМ-2026 против Туркменистана (3:1) на 56-й минуте и против Ирана (2:2) на 62-й.

«Спартак»

Защитник Срджан Бабич установил итоговый счёт 2:2 на 82-й минуте отборочного матча с Болгарией, который он провёл полностью, и непосредственно вывел сборную Сербии на чемпионат Европы. Защитник Олег Рябчук отыграл от звонка до звонка за Молдову в квалификации Евро-2024 против Албании (1:1) и Чехии (0:3). Люксембургский полузащитник Кристофер Мартинс в официальном матче с Боснией и Герцеговиной (4:1) получил жёлтую карточку на 24-й минуте за грубую игру и заменился на 84-й – кстати, на бывшего игрока «Уфы» Оливье Тилля. Нападающий Тео Бонгонда провёл два матча за ДР Конго в отборе к ЧМ-2026. Против Мавритании (2:0) он вышел на замену на 55-й минуте, отдал голевой пас на 62-й и забил на 81-й. С Суданом (1:0) Бонгонда появился в старте и ушёл на замену на 81-й минуте.

«Локомотив»

Албанский защитник Марио Митай целиком провёл отборочные матчи с Молдовой (1:1) и Фарерскими островами (0:0). Против молдаван он получил жёлтую карточку на 9-й минуте. Армянский защитник Наир Тикнизян также полностью сыграл в квалификации Евро-2024 против Уэльса (1:1) и Хорватии (0:1). В игре с валлийцами Тикнизян умудрился «блеснуть» автоголом на 45+2-й минуте.

«Рубин»

Узбекистанский защитник Рустамжон Ашурматов провёл в отборе к ЧМ-2026 целиком матч с Туркменистаном (3:1) и был заменён на 82-й минуте против Ирана (2:2). Черногорский защитник Игор Вуячич сыграл в квалификации Евро-2024 полные встречи с Литвой (2:0) и Венгрией (1:3). В первом случае Вуячич получил жёлтую карточку на 28-й минуте, во втором – на 70-й. ЗащитникУрош Дрезгич стался в запасе сборной Сербии (U-21) в отборочном матче Евро-2025 со сверстниками из Англии (0:3). После этого Дрезгич отыграл в той же квалификации полную встречу с Люксембургом (U-21), которую сербы выиграли 2:0. Полузащитник сборной Армении Иву Угучукву был заменён на 64-й минуте с Уэльсом (1:1). Нападающий Мирлинд Даку вышел за Албанию на замену на 62-й минуте против Молдовы (1:1) и получил предупреждение на 86-й. А против Фарерских островов (0:0) Даку, наоборот, был заменён на 74-й минуте.

«Пари НН»

Армянский защитник Эдгар Севикян появился на замену на 72-й минуте против Уэльса (1:1) и был заменён на 70-й минуте игры с Хорватией (0:1).

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«Факел»

Полузащитника Никиту Моцпана в составе сборной Молдовы заменили на 68-й минуте встречи с Албанией (1:1) и в перерыве матча против Чехии (0:3).

«Ростов»

Иранский полузащитник Мохаммад Мохеби сделал голевой пас на Сердара Азмуна, который на 12-й минуте открыл счёт в отборочном матче ЧМ-2026 с Гонконгом (4:0). Мохеби заменили в той игре на 70-й минуте. В следующем матче – против Узбекистана (2:2) – Мохаммад был заменён на 75-й минуте.

«Урал»

Белорусский защитник Владислав Малькевич в отборе Евро-2024 остался на лавке в игре с Андоррой (1:0) и провёл полный матч против Косово (1:0), где получил жёлтую карточку на 30-й минуте. Защитник Эмерсон сыграл целиком за Республику Конго встречу в квалификации ЧМ-2026 с Замбией (2:4).

«Оренбург»

Боснийский защитник Ренато Гойкович в матче с Люксембургом (1:4), который он провёл полностью, получил жёлтую карточку на 45+4-й минуте и сделал голевой пас Харису Хайрадиновичу на 90+3-й минуте. А против Словакии (1:2) Гойкович был удалён на 63-й минуте за вторую жёлтую карточку (первое предупреждение Ренато схлопотал на 35-й). Полузащитник Иван Башич от звонка до звонка отыграл за Боснию и Герцеговину со Словакией и получил одну жёлтую карточку – на 48-й минуте. Белорусский защитник Кирилл Печенин был заменён на 74-й минуте с Андоррой (1:0) и остался в запасе с Косово (1:0). Хавбек сборной Беларуси Кирилл Капленко против андоррцев был заменён на 63-й минуте, а против косоваров – на 56-й. Нападающий Эмирджан Гюрлюк в составе сборной Турции (U-21) был заменён на 71-й минуте товарищеской встречи со Словенией (U-21) (1:1) и остался на скамейке в отборочном матче с Норвегией (U-21) (2:0). Костариканского форварда Джимми Марина заменили на 60-й минуте первого четвертьфинального матча Лиги наций КОНКАКАФ с Панамой (0:3). В ответном матче Марин участия не принял, а Панама снова выиграла, но чуть скромнее – 3:1.

«Балтика»

Полузащитник Тигран Аванесян выходил в старте сборной Армении (до 21 года) в отборочных матчах со сверстниками из Швейцарии (0:5) и Финляндии (0:6). В первой игре его заменили на 59-й минуте, во второй – на 71-й. Боливийский хавбек Роберто Фернандес полностью отыграл отборочные матчи ЧМ-2026 с Перу (2:0) и Уругваем (0:3).

«Ахмат»

Казахстанский защитник Марат Быстров был заменён на 54-й минуте матча с Сан-Марино (3:1) и отыграл полную встречу со Словенией (1:2). Нападающий Бернард Бериша провёл за сборную Косово полный матч против Израиля (1:0), был заменён на 66-й минуте против Швейцарии (1:1) и на 67-й против Беларуси (0:1). Болгарский форвард Светослав Ковачев вышел на замену на 90-й минуте отборочного матча с Сербией (2:2). Нападающий Мохамед Конате провёл за Буркина-Фасо полную встречу в квалификации ЧМ-2026 с Гвинеей-Бисау (1:1).

«Сочи»

Словенский защитник Ваня Дркушич в отборочных матчах выходил на замену против Дании (1:2) на 62-й минуте и против Казахстана (2:1) на 87-й минуте.

Кирилл Иванцов

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