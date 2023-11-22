Сычёв высказался о своей возможной стажировке в «Локомотиве»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Сычёв, в данный момент обучающийся на тренерскую лицензию, рассказал, от чего зависит его возможная стажировка в московском клубе.

«Стажировка в «Локомотиве»? Нужно, чтобы было не только моё желание, а ещё возможности клуба, их желание. Посмотрим. У меня много знакомых среди тренеров», — цитирует Сычёва «Спорт-Экспресс».

Напомним, Сычёв выступал за «Локомотив» в период с 2004 по 2015 год. Также в карьере нападающего были «Спартак», минское «Динамо», нижегородская «Волга» и французский «Марсель». Карьеру футболиста Сычёв завершил в 2020 году.