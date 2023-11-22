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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гойкович: «Спартак» в Кубке? Самое главное — это чемпионат»

22 Ноября 2023 • 11:02 Комментировать
Оренбург
...
Ахмат
26.11 12:00

Защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович высказался о предстоящем матче против «Спартака» в рамках 1/4 финала Кубка России (Пути РПЛ).

По словам боснийского футболиста, кубковый матч важен для «Оренбурга», однако приоритетной задачей команды является сохранение прописки в РПЛ.

«Нужно собраться и попробовать выиграть «Ахмат» — самая главная игра для нас. Зачем, если выигрываешь «Спартак» и вылетаешь в Первую лигу? Самое главное — это чемпионат», — цитирует Гойковича «Чемпионат».

После 15 туров РПЛ «Оренбург» расположился на 13-м месте в турнирной таблице, набрав 13 очков. Свой ближайший матч южноуральская команда проведёт 26 ноября против «Ахмата». Начало этой встречи запланировано на 12:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
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