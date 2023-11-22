Алан Дзагоев – яркая вспышка российского футбола

Алан Дзагоев объявил о завершении карьеры. В июне 2023 года экс-полузащитник ЦСКА отпраздновал свои 33 года. Но очередная серьёзная травма всё же поставила крест на карьере одного из самых талантливых полузащитников современной России. Обладатель всех внутренних наград России решил больше не мучить себя. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» вспоминает о самых ярких моментах в игровой карьере Алана Дзагоева.

Выпускник Академии Коноплёва

За два месяца до своего 16-летия Алан Дзагоев дебютировал в профессиональном футболе. Димитровградские «Крылья Советов-СОК» собирали под свои знамёна лучших выпускников Академии имени Коноплёва, руку к которой приложил сам Роман Абрамович. Быстрее всех яркого выпускника разглядели в ЦСКА. Уже через год после своего дебюта на профессиональном уровне Дзагоев оказался в элите российского футбола. Вместе с Аланом в стан армейцев перебрались Антон Власов и Дмитрий Рыжов. Сумма трансфера составила всего 360 тысяч долларов. Ещё через год только трансферная стоимость Дзагоева была в 20 раз больше уплаченных за него денег!

Wow-эффект

Место в стартовом составе ЦСКА 17-летний Дзагоев получил уже во втором матче за армейцев. Две голевые передачи и забитый мяч принесли подопечным Валерия Газзаева боевую победу над «Химками». Через неделю Алан выиграет вместе с ЦСКА Кубок России, а его игра будет вызывать настоящий «Wow-эффект» – видение поля, чутье, дриблинг, скорость принятия решений. В тот год многие болельщики испытывали те же чувства, когда в России на высоком уровне дебютировал Дмитрий Сычёв. Казалось, вот оно – новое будущее национальной сборной.

Чуть не забил немцам

Уже в своём первом матче за сборную России Алан Дзагоев мог принести ей очки. В гостевом противостоянии со сборной Германии юный талан вышел на замену, голевыми действиями не отметился, но своей игрой запомнился. Если бы не Марибор, то вполне вероятно, что именно на чемпионате мира–2010 звезда Дзагоева могла бы раскрыться на самом высоком уровне. Но самой яркой игрой Алана за национальную команду получилась встреча первого тура групповой стадии чемпионата Европы–2012. Чехам Дзагоев забьёт дважды. После его 21-й игры за сборную России казалось, что именно Алан станет настоящей звездой того Евро. Не сложилось. А потом начались травмы, и в оставшихся 38 матчах за национальную команду Дзагоев смог отличиться лишь трижды…

Яркий след звезды в начале пути

Лучшими в карьере Дзагоева по результативности станут его два первых сезона в ЦСКА. В 2008 и 2009 годах Алан забил 13 и 10 мячей за армейцев во всех турнирах. Из 23 мячей в Еврокубках были забиты шесть голов, два из которых пришлись на матч ЦСКА против «Депортиво» в рамках Кубка УЕФА. Тогда всерьёз стали говорить об интересе к Дзагоеву со стороны мадридского «Реала».

Дзагоеву стали доверять всё больше игрового времени, из молодого юнца он стал превращаться в твёрдого игрока основного состава, будущую звезду.

Но след этой звезды мерк всё больше с каждой последующей травмой, а тут ещё и Слуцкий, который пытался найти место в составе Дзагоеву рядом с другими звёздами армейцев. Меньше игрового времени, недоверие со стороны Фабио Капелло и травмы, травмы, травмы…

Самый преданный

Алан Дзагоев занимает место в списке тридцати самых преданных футболистов мира. 13 лет и 1 месяц он провёл в ЦСКА. Трёхкратный чемпион России, четырёхкратный обладатель Кубка и Суперкубка страны. Автор 9 голов за 59 матчей в составе национальной сборной.

Восхищение со стороны представителей мадридского «Реала» и «Манчестер Юнайтед», дубль в ворота сборной Чехии, точная подача на голову Марио Фернандеса в четвертьфинале домашнего чемпионата мира–2018, яркая игра в матчах чемпионата России. В лучшие годы Алан Дзагоев, действительно, был похож на суперзвезду нашего футбола, достойную яркой европейской карьеры. Не вышло. Но завершение карьеры игрока – это шаг к новым вызовам. И стоит пожелать Дзагоеву преодолеть их столь же ярко, как начиналась его карьера игрока.

Самые результативные сезоны Алана Дзагоева

Сезон Матчи (голы) 2008 29 (13) 2009 40 (10) 2010 36 (8) 2015/2016 43 (9) 2017/2018 36 (7)

Константин Лицин