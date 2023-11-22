Косолапов считает, что Пиняеву нужен отдых

Бывший игрок «Локомотива» Алексей Косолапов поделился мнением о состоянии нападающего «железнодорожников» Сергея Пиняева.

Эксперт считает, что 19-летнему футболисту необходим отдых, так как в последних матчах он играл практически без замен.

«Пиняев талантливый, но этот талант нужно поддерживать. Возможно, сейчас тренер понимает, что на Пиняева свалилась большая ответственность. Сейчас Пиняеву надо дать паузу, чтобы он не заигрался и не сломался», — цитирует Косолапова «Матч ТВ».

В текущем сезоне Пиняев провёл за «Локомотив» 21 матч, забил один гол и отдал три результативные передачи.