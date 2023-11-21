​Чанов – о Дзагоеве: «Он талантище»

Бывший тренер вратарей московского ЦСКА Вячеслав Чанов отреагировал на решение Алана Дзагоева о завершении карьеры. Бывший полузащитник «армейцев» повесил бутсы на гвоздь уже в 33 года.

«Он талантище, удалось раскрыть его потенциал, но не до конца. Травмы его достали. У Алана полностью не получилось себя показать из-за травм. У него талант от бога. В тренировках Дзагоев полностью отдавал себя», - цитирует Чанова «РБ Спорт».

За ЦСКА Алан Дзагоев провёл 395 официальных матчей. В них полузащитник записал на свой счёт 77 голов и 93 результативных паса на партнёров.

Отметим, что ЦСКА на текущий момент располагается на пятой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. От лидирующего «Краснодара» «армейцы» отстают на семь зачётных баллов.