Марк Гонсалес вспомнил, что говорил молодому Дзагоеву в ЦСКА

Чилийский полузащитник Марк Гонсалес выступал за московский ЦСКА с 2009 по 2014 годы. Бывший футболист отреагировал на новость о том, что в 33 года Алан Дзагоев, его бывший партнёр по «армейцам» завершил профессиональную карьеру футболиста. Чилиец вспомнил одну из фраз, что говорил Дзагоеву.

«Помню, когда Дзагоев был в штрафной – всегда бил по воротам, и я сказал ему: «Алан, когда ты на ударной позиции, бей по воротам, но, если вариант неочевиден, подними голову и отдай пас назад, я всегда буду открыт». И он сразу же так сделал», - вспоминает Гонсалес для Metaratings.

Чилиец добавил, что жалеет о том, что Дзагоев ушёл из футбола в таком раннем возрасте. А также пожелал ему всяческих успехов в новом деле.

«Верю, что когда-нибудь снова отдам ему передачу», - добавляет Марк.