Луценко рассказал, как подросток узнал его у ларька с шаурмой

Бывший форвард тульского «Арсенала» и столичного «Динамо» Евгений Луценко пока нигде не играет – он свободный агент. Футболист поддерживает себя в форме и ведёт размеренную жизнь, иногда гуляя по вечерам в парке, если вдруг замучает головная боль.

Во время одной из таких прогулок Евгению захотелось подкрепиться. Выбор пал на ларёк с шаурмой.

«Заказал — стою жду. И тут ко мне подходит 14-летний мальчик с шаурмой в руках — и таким серьезным тоном: «Да, Жень, не ожидал тебя тут увидеть», - вспоминает смеясь Луценко для Sport24.

После неловкой паузы футболист и узнавший его подросток вместе ели знаменитое блюдо и общались у ларька. А время на часах подходило к полуночи.

Напомним, что 36-летний форвард близок к завершению профессиональной карьеры. Он может решиться на этот шаг после грядущей зимы.