Радимов – о карьере Дзагоева: «Думаю, грех жаловаться»

Бывший игрок питерского «Зенита» и сборной России, а ныне эксперт Владислав Радимов считает, что карьера 33-летнего Алана Дзагоева полностью удалась. Напомним, Алан повесил бутсы на гвоздь официально сегодня, 21 ноября.

«Грех жаловаться. Он оставил очень большой след и в истории ЦСКА, и в сборной России. А травмы - неизбежная часть футбола. Хочу его поблагодарить за то, что он сделал для нашего футбола», - говорит Радимов телеканалу «Матч ТВ».

Самый заметный след в карьере Дзагоева оставил столичный ЦСКА – Алан выступал за «армейцев» с 2008 по 2022 годы, выиграл с клубом немало трофеев и поиграл не раз в Лиге чемпионов. Когда футболиста совсем замучили травмы, он перебрался в «Рубин», где провёл сезон в рамках Мелбет-Первой лиге. За «Ламию», свой последний клуб в карьере с сентября 2023 года Дзагоев сыграл лишь в паре матчей.