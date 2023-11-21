Семшов: Дзагоев провёл великолепную карьеру

Бывший полузащитник «Зенита», «Динамо» и сборной России Игорь Семшов высказался о завершении карьеры Алана Дзагоева.

«На самом деле Алан провел великолепную карьеру, выиграл многое с ЦСКА, играл в сборной России. Конечно, когда травмы мучают, он принял правильное решение для себя, чтобы морально не ломаться. Дай бог ему здоровья и найти себя после футбола», — рассказал экс-игрок сборной в интервью «Матч ТВ».

По мнению Семшова, Дзагоев может помочь «армейцам» в любой должности, даже тренируя детские команды.

Напомним, что Алан Дзагоев объявил о завершении профессиональной карьеры 21 ноября. Экс-полузащитник сборной России выступал за ЦСКА, «Рубин» и «Ламию».