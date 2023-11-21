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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Мостовой оценил сезон Пиняева

21 Ноября 2023 • 22:59 Комментировать
Крылья Советов
...
Локомотив Москва
25.11 13:00

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой высказался о выступлениях Сергея Пиняева в нынешнем сезоне.

Напомним, что в понедельник Пиняев не реализовал пенальти в матче против Кубы. По словам Мостового, в нереализованном одиннадцатиметровом Пиняева нет ничего страшного. При этом экс-игрок «Сельты» отметил, что гол за сборную России мог бы помочь Пиняеву нащупать уверенность.

«Пока этот сезон складывается у Пиняева не совсем удачно, он буксует. Может, где-то не выдержал давления и психологически просел, всё-таки парень он молодой. Надеюсь, ещё наберёт форму и начнёт забивать», - цитирует Мостового «РБ Спорт».

Напомним, что сборная России разгромила Кубу со счётом 8:0.

На клубном уровне Сергей Пиняев представляет «Локомотив». Ближайший матч команда проведёт 25 ноября – против «Крыльев Советов».

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Евро-Футбол.Ру,
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