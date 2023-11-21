Радимов: «Из Дзагоева может вырасти отличный тренер»

Бывший зенитовец, а ныне тренер и эксперт Владислав Радимов полагает, что завершивший карьеру Алан Дзагоев в будущем может стать хорошим тренером, ведь у него для этого есть всё.

«Человек поиграл на высоком уровне, знает те детали, что молодым футболистам необходимы. Если он начнёт с низов, у него все получится. Он понимает игру и может дорасти до хорошего тренера», - делится Радимов для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что завершил карьеру Дзагоев в 33 года. Последним клубом Алана была греческая «Ламия» - за команду полузащитник сыграл лишь пару раз.

Кстати, ранее журналист Тимур Журавель вспомнил случай из молодости Алана, когда тот уже демонстрировал зачатки тренерского будущего.