Балахнин прокомментировал завершение карьеры Дзагоевым

Экс-тренер сборной России Сергей Балахнин высказался о завершении профессиональной карьеры бывшим полузащитником ЦСКА Аланом Дзагоевым.

«Своей игрой и работой Алан заслуживает только похвалы. И вообще оставляет приятные впечатления всей своей карьерой. Появление таких ярких игроков, как Дзагоев, очень важно. Так что спасибо ему, в том числе за его игру, когда мы вместе работали, — приводит слова специалиста «Матч ТВ».

По словам Балахнина, отсутствие Дзагоева на Евро-2016 было ощутимой потерей для национальной команды, отметив вклад хавбека в попадание российской сборной на континентальный турнир.

Сегодня, 21 ноября, Алан Дзагоев принял решение «повесить бутсы на гвоздь». Последним клубом экс-полузащитника ЦСКА и «Рубина» была греческая «Ламия».