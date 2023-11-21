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Балахнин прокомментировал завершение карьеры Дзагоевым

21 Ноября 2023 • 22:35 Комментировать

Экс-тренер сборной России Сергей Балахнин высказался о завершении профессиональной карьеры бывшим полузащитником ЦСКА Аланом Дзагоевым.

«Своей игрой и работой Алан заслуживает только похвалы. И вообще оставляет приятные впечатления всей своей карьерой. Появление таких ярких игроков, как Дзагоев, очень важно. Так что спасибо ему, в том числе за его игру, когда мы вместе работали, — приводит слова специалиста «Матч ТВ».

По словам Балахнина, отсутствие Дзагоева на Евро-2016 было ощутимой потерей для национальной команды, отметив вклад хавбека в попадание российской сборной на континентальный турнир.

Сегодня, 21 ноября, Алан Дзагоев принял решение «повесить бутсы на гвоздь». Последним клубом экс-полузащитника ЦСКА и «Рубина» была греческая «Ламия».

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Балахнин Алан Дзагоев
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