Луценко раскрыл роль Аджоева-младшего в тульском «Арсенале»

Бывший форвард тульского «Арсенала» Евгений Луценко четыре года находился в одной команде с Гурамом Аджоевым-младшим – футболистом, который сыграл за четыре года в Туле всего 182 минуты за местный клуб. Луценко раскрыл, что действительно было в голове у футболиста, который почти не появлялся на футбольном поле.

«Он просто тренировался, не рассчитывая на место в составе. Он в адеквате, прекрасно осознавал, что не будет играть. Все вокруг это тоже понимали», - говорит Луценко для Sport24.

Аджоев-младший является сыном Гурама Захаровича Аджоева, президента «Арсенала» в 2016-2023 годах.

Луценко добавил, что Гурам – улыбчивый, коммуникабельный парень, к которому со временем все стали относиться просто как к человеку при команде.

С июля 2023 года Аджоев-младший, как и Луценко – свободный агент.