Луценко: «У Сёмина всё в ультимативной форме – настоящий босс»

Бывший форвард «Мордовии» Евгений Луценко вспомнил период, когда тренировался и играл под руководством гуру тренерского дела – Юрия Павловича Сёмина. Это было в сезоне-2014/15, именно тогда Сёмин возглавлял «Мордовию» и добился с ней места в первой восьмёрке по итогам сезона.

«У Палыча все в ультимативной форме, настоящий босс. С каждым общался одинаково — без разницы губернатор перед ним или футболист», - говорит Луценко для Sport24.

Футболист вспомнил, как периодически к ним в раздевалку заходил глава республики Мордовия, дать напутственные слова. Но даже тогда Сёмин не дал ему провести длинную речь.

«Палыч никогда не давал ему долго разговаривать: «Все, спасибо! Давайте», - добавляет Луценко.

Ранее Луценко рассказал, почему Сёмин покинул «Мордовию» в 2015 году и стал тренировать уже далеко не звёздный «Анжи».