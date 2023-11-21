Аршавин считает, что Дзагоев много сделал для ЦСКА

Заместитель гендиректора «Зенита» Андрей Аршавин высказался о решении экс-игрока сборной России Алана Дзагоева, который объявил о завершении карьеры.

«Насколько слышал, Алан получил травму серьезную. Думаю, решение завершить карьеру с этим связано. Трудно как‑то прокомментировать то, что он часто травмировался», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Функционер добавил, что считает Дзагоева одаренным футболистом, который многое сделал для ЦСКА.

Последней командой 33-летнего Дзагоева была греческая «Ламия», в составе которой он появился на поле только в двух играх, сыграв 14 минут.