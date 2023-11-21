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Журавель: «Кажется, я знаю, чем Дзагоев будет заниматься в будущем»

21 Ноября 2023 • 21:32 Комментировать

Известный журналист и телекомментатор Тимур Журавель в телеграм-канале вспомнил забавный случай из профессии, связанный с Аланом Дзагоевым. Тимур ещё в 2009 году гостил на базе ЦСКА в Турции для телепередачи «Футбольный клуб» и искал подход к тогда ещё молодому Алану.

«Хотелось что-то оригинальнее, чем просто интервью. Подхожу к Дзаге с идей: давай сыграем в Football Manager за ЦСКА против «Астон Виллы»?», - вспоминает Тимур.

По воспоминаниям Журавеля, он ещё не успел договорить, а Алан уже согласился сыграть. Журналист установил камеру, поставил на столе в отеле ноутбук и одним планом снял этот тренерский матч Дзагоева.

«Если Алан и вправду завершил карьеру игрока, то я знаю, какая карьера у него дальше», - намекает Журавель.

Во вторник, 21 ноября в 33 года Алан Дзагоев принял решение завершить профессиональную карьеру игрока.

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Евро-Футбол.Ру,
Алан Дзагоев Тимур Журавель
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