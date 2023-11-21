Агент: «Миливоевича в РПЛ зимой не будет»

Агент опытного сербского полузащитника Луки Миливоевича Федерико Пасторелло заявил, что грядущей зимой Лука не перейдёт в команду из чемпионата России.

«Шансов на трансфер в Россию зимой нет, перехода не будет», - говорит «РБ Спорт» Пасторелло.

Футбольный мир знает Миливоевича как многолетнего полузащитника лондонского «Кристал Пэлас». Этот клуб с Лукой в основе не один год выступал в элите английского футбола. В 2023 году серб летом покинул «орлов» и перебрался в «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ. С 2012 по 2020 годы хавбек выступал за сборную Сербии.

Минувшим летом, по слухам, серба к себе хотело переманить московское «Динамо».