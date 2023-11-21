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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Ахмат» надеется прервать безвыигрышную серию в РПЛ

21 Ноября 2023 • 21:23 Комментировать
Оренбург
...
Ахмат
26.11 12:00

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев поделился комментарием о предстоящих матчах команды.

Напомним, у подопечных Мирослава Ромащенко не самая приятная серия в чемпионате России — грозненцы не могут выиграть на протяжении восьми матчей подряд.

«Мы готовимся к матчам РПЛ в штатном режиме. Мы все надеемся, что в предстоящих матчах сумеем прервать нашу серию поражений. Во всяком случае, у нас все для этого есть», — приводит слова функционера Metaratings.

В первом круге «Ахмат» финишировал на предпоследней позиции в Российской премьер-лиге, сумев набрать 12 очков.

В 16-м туре «Ахмат» встретится с «Оренбургом». Игра состоится 26 ноября и должна будет стартовать в 12:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Ахмат Руслан Газзаев

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