«Ахмат» надеется прервать безвыигрышную серию в РПЛ

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев поделился комментарием о предстоящих матчах команды.

Напомним, у подопечных Мирослава Ромащенко не самая приятная серия в чемпионате России — грозненцы не могут выиграть на протяжении восьми матчей подряд.

«Мы готовимся к матчам РПЛ в штатном режиме. Мы все надеемся, что в предстоящих матчах сумеем прервать нашу серию поражений. Во всяком случае, у нас все для этого есть», — приводит слова функционера Metaratings.

В первом круге «Ахмат» финишировал на предпоследней позиции в Российской премьер-лиге, сумев набрать 12 очков.

В 16-м туре «Ахмат» встретится с «Оренбургом». Игра состоится 26 ноября и должна будет стартовать в 12:00 по мск.