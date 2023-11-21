Деменко считает, что Ренан хочет уйти из «Зенита»

Экс-футболист сборной России Максим Деменко поделился мнением о возможном уходе бразильского защитника Роберта Ренана из «Зенита».

Ранее сообщалось, что у Ренана есть предложения из европейских команд, однако агент футболиста опроверг данную информацию.

«Ренан, может быть, недоволен игровым временем. Это не говорит о том, что Ренан — это плохой футболист, но ему не доверяют. Я видел его игры, это интересный футболист», — приводит слова Деменко Legalbet.

Как считает эксперт, если появились слухи о возможном уходе Ренана, значит, футболист хочет покинуть «Зенит».

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги бразилец появился на поле только в четырех матчах, в которых не отметился голевыми действиями.