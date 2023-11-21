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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Деменко считает, что Ренан хочет уйти из «Зенита»

21 Ноября 2023 • 21:15 Комментировать
Зенит
...
Сочи
25.11 15:15

Экс-футболист сборной России Максим Деменко поделился мнением о возможном уходе бразильского защитника Роберта Ренана из «Зенита».

Ранее сообщалось, что у Ренана есть предложения из европейских команд, однако агент футболиста опроверг данную информацию.

«Ренан, может быть, недоволен игровым временем. Это не говорит о том, что Ренан — это плохой футболист, но ему не доверяют. Я видел его игры, это интересный футболист», — приводит слова Деменко Legalbet.

Как считает эксперт, если появились слухи о возможном уходе Ренана, значит, футболист хочет покинуть «Зенит».

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги бразилец появился на поле только в четырех матчах, в которых не отметился голевыми действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Максим Деменко Роберт Ренан ещё теги

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