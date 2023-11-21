Дзагоев: «Тошич прекрасно понял моё решение»

Уже бывший российский футболист Алан Дзагоев рассказал о том, что его сербский приятель, экс-полузащитник московского ЦСКА, а ныне игрок «Ламии» Зоран Тошич раздумывал над завершением карьеры из-за проблем с коленом.

«У него тоже приличные проблемы с коленом. Это тяжело, ты морально истощаешься. Зоран сам хотел завершить карьеру, но клуб его уговорил. Слава богу, у него всё в порядке», - рассказал Алан «Чемпионату».

Напомним, что в этот вторник Дзагоев завершил свою карьеру в 33 года. Тошич в 36 лет продолжает выступать за «Ламию», самый последний клуб Дзагоева, за который Алан успел провести лишь пару матчей этой осенью, а после – снова получить травму.

Реакция болельщиков ЦСКА на завершение карьеры Дзагоева