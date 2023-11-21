«Без травм был бы не хуже Модрича, Крооса и де Брёйне»: Реакция болельщиков ЦСКА на завершение карьеры Дзагоева

Бывший полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев объявил о завершении игровой карьеры в возрасте 33 лет. Его последним клубом была греческая «Ламия». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» посмотрело, как отреагировали на решение Дзагоева в соцсетях болельщики «красно-синих».

«Без травм был бы не хуже Модрича и Крооса», – Дмитрий А.

«Когда Дзага был в порядке, он был сильнее Головина и Миранчука вместе взятых. Он по таланту не уступал Аршавину. Если бы не травмы, он точно играл бы в Европе, не хуже де Брёйне», – Артём Б.

«Очень рад за Дзагу, давно было пора перестать мучать себя», – Денис М.

«А он, что ли, виноват в своих травмах, если у него это генетически заложено было?» – Лойд Ф.

«В Медиалигу теперь можно податься», – Сергей Н.

«Можно его сделать скаутом на Кавказе, там много футбольных талантов», – Александр К.

«Я думал, он больше ста голов забил за ЦСКА», – Alex S.

«А клуб красиво от него избавился, как в свое время кинули Ефремова, когда он в дерби получил тяжелую травму», – Ромка А.

Гендиректор ЦСКА отреагировал на решение Дзагоева завершить карьеру

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Дзагоев завершил карьеру

Кирилл Иванцов