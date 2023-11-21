«Без травм был бы не хуже Модрича, Крооса и де Брёйне»: Реакция болельщиков ЦСКА на завершение карьеры Дзагоева

Бывший полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев объявил о завершении игровой карьеры в возрасте 33 лет. Его последним клубом была греческая «Ламия». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» посмотрело, как отреагировали на решение Дзагоева в соцсетях болельщики «красно-синих».
«Без травм был бы не хуже Модрича и Крооса», – Дмитрий А.
«Когда Дзага был в порядке, он был сильнее Головина и Миранчука вместе взятых. Он по таланту не уступал Аршавину. Если бы не травмы, он точно играл бы в Европе, не хуже де Брёйне», – Артём Б.
«Очень рад за Дзагу, давно было пора перестать мучать себя», – Денис М.
«А он, что ли, виноват в своих травмах, если у него это генетически заложено было?» – Лойд Ф.
«В Медиалигу теперь можно податься», – Сергей Н.
«Можно его сделать скаутом на Кавказе, там много футбольных талантов», – Александр К.
«Я думал, он больше ста голов забил за ЦСКА», – Alex S.
«А клуб красиво от него избавился, как в свое время кинули Ефремова, когда он в дерби получил тяжелую травму», – Ромка А.
Гендиректор ЦСКА отреагировал на решение Дзагоева завершить карьеру
Кирилл Иванцов
Бан пользователя