Луценко рассказал, почему Сёмин не остался в «Мордовии»

Бывший форвард «Мордовии» Евгений Луценко в своё время тренировался под руководством Юрия Сёмина. Юрий Павлович возглавлял саранский клуб в сезоне-2014/15, при нём «Мордовия» заняла восьмое место по итогам сезоне в Премьер-лиге.

«Палыч запросил у руководства новый бюджет — хотел привести семь новичков, построить футбольное поле с базой. В администрации все подсчитали и поняли, что не могут пойти на такие траты. Юрий Палыч ушел в «Анжи», - говорит Луценко для Sport24.

Сёмин поработал в «Анжи» в 2015 году, а в 2016 году вернулся в столичный «Локомотив», который тренировал до 2020 года. Вместе с «Локо» он взял два Кубка России, Суперкубок и титул чемпиона страны.