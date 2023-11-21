Агент Черникова подтвердил интерес от «Ниццы»

Агент опорного полузащитника «Краснодара» Александра Черникова Владимир Дейнека подтвердил, что его клиентом интересуется один из лучших клубов французской Лиги 1 прямо сейчас – «Ницца».

«Интерес из Франции, в частности от «Ниццы», есть. Когда Фарриоли работал в Турции, он несколько раз связывался с нашим агентством», - говорит Дейнека Legalbet.

Напомним, что по слухам инициатором перехода Черникова в «Ниццу» является главный тренер команды Франческо Фариоли. Ранее будучи тренером турецких клубов «Фатих Карагюмрюк» и «Аланьяспор», он уже пытался пригласить в свою команду Черникова.