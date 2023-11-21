Полузащитник «Краснодара» и сборной России Александр Черников интересен одному из лидеров французской Лиги 1 – «Ницце».

Как сообщает Legalbet со ссылкой на свои источники, в трансфере лично заинтересован главный тренер «Ниццы» - итальянец Франческо Фариоли. Ранее этот специалист работал в чемпионате Турции в клубах «Аланьяспор» и «Фатих Карагюмрюк» и также планировал пригласить Черникова в свою команду.

23-летний опорник «Краснодара» сыграл в этом сезоне в 20 матчах, забив один гол – в рамках Премьер-лиги.

Напомним, что «Ницца» перед 13-м туром французской Лиги 1 занимает второе место турнирной таблицы и уступает лидеру, «ПСЖ» лишь один балл. 26 баллов у «Ниццы», 27 – у парижан.