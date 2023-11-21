​Адвокат надеется, что Россию скоро вернут в еврокубки

Экс-рулевой «Зенита» Дик Адвокат выразил надежду на то, что клубы Российской премьер-лиги в обозримом будущем вернутся в еврокубковые турниры.

«Жаль, что команды не могут играть в еврокубках. Надеюсь, что в будущем всё снова станет как прежде», - цитирует Адвоката «Спорт-Экспресс».

УЕФА ввёл санкции в отношении Российского футбольного союза в последний день февраля 2022 года. С тех пор клубы РПЛ не участвуют в еврокубках.

Несколько месяцев назад в УЕФА заявили, что санкции с российских команд и сборных будут сняты только после урегулирования ситуации на Украине.