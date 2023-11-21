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​Адвокат: «Потенциал Дзагоева был невероятным»

21 Ноября 2023 • 19:47 Комментировать (1)

Известный нидерландский тренер Дик Адвокат высказался по поводу решения Алана Дзагоева завершить футбольную карьеру. Бывший футболист ЦСКА повесил бутсы на гвоздь довольно рано – уже в 33 года.

Давая комментарий, Адвокат указал на талант Дзагоева.

«Дзагоев был очень талантливым игроком. К сожалению, его настигло много травм. Но даже несмотря на это, у него была отличная карьера. Его потенциал был невероятным!» - цитирует Адвоката «Спорт-Экспресс».

Адвокат вспомнил, что под его руководством Дзагоев выступал на Евро-2012. По словам нидерландца, он имеет только положительные воспоминания об этом футболисте.

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Евро-Футбол.Ру,
Дик Адвокат Алан Дзагоев
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Комментарии (1)
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Aclark
21 Ноября 2023 в 20:07
Hrustalnii malchik, kak upal tak travma.Tak vsu kariery prosidel na bolnichnom poka ostalnie ugrali.
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