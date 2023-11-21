Бородюк – о Дзагоеве: «Карьера у Алана вышла классная»

Российский тренер Александр Бородюк высказался о самой громкой новости российского футбола в этот вторник – завершении карьеры Алана Дзагоева в 33 года.

«Карьера у Алана вышла очень классная. Играл в солидных клубах и в сборной России. Проявил себя с самой лучшей стороны как в человеческом плане, так и в профессиональном», - говорит Бородюк телеканалу «Матч ТВ», вдобавок желая Алану удачи в дальнейшем.

Напомним, что уроженец Северной Осетии Дзагоев большую часть своей карьеры провёл в столичном ЦСКА. Также выступал за «Рубин» и греческую «Ламию», вызывался с 2008 по 2018 годы в сборную России.