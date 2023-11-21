​У Адвоката спросили, может ли он снова тренировать в России

Экс-рулевой «Зенита» Дик Адвокат получил вопрос о том, отправился ли бы он в Россию в случае поступления предложения о тренерской работе.

«Сразу скажу, что в клубном футболе меня не будет. Скорее буду работать в сборной. Либо помогать на протяжении нескольких месяцев, но только в национальной сборной», - сказал Адвокат, чьи слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Что касается России, на данный момент тренерам сложно выезжать заграницу. Надеюсь, что скоро всё будет хорошо», - добавил Адвокат.

Также Дик Адвокат отметил, что сейчас он не поддерживает контакты с представителями «Зенита» и сборной России, где работал ранее.

Сборную России Адвокат тренировал в 2010-2012 годах. Под руководством нидерландца команда не смогла выйти из группы на Евро-2012.