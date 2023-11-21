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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ринат Билялетдинов: «Теперь соперники будут иначе относиться к «Рубину»

21 Ноября 2023 • 19:40 Комментировать
Рубин
...
Факел
26.11 16:30

Российский футбольный тренер Ринат Билялетдинов оценил прогресс казанского «Рубина» и заявил, что теперь к казанцам у соперников будет иное отношение.

«Отношение соперников к «Рубину» уже будет другим. Показателен пример с «Уралом»: когда они взлетели, на них соперники начали совсем по-другому настраиваться, как на команду, которая претендует на высокие места», - говорит Билялетдинов Legalbet.

Напомним, что «Рубин» в пяти последних матчах РПЛ не только не проигрывает, но и не пропускает. Всего у «рубиновых» в этой серии четыре победы и одна ничья – нулевая с ЦСКА дома. Успехи позволили взлететь казанцам с подвала турнирной таблицы в первую восьмёрку.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Ринат Билялетдинов

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