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Пономарёв сомневается, что Дзагоев сможет стать хорошим тренером

21 Ноября 2023 • 19:31 Комментировать

Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарёв поделился мнением о тренерском потенциале Алана Дзагоева, который ранее объявил о завершении карьеры.

«Найдет ли он себя в тренерской деятельности? Не думаю. Тренерская деятельность в принципе — это очень сложно. Далеко не всем здесь удается добиться результатов», — приводит слова Пономарёва портал Rusfootball.

На протяжении профессиональной карьеры 33-летний Дзагоев успел поиграть за ЦСКА, «Рубин» и греческую «Ламию». Стоит сказать, что в составе греческого коллектива россиянин принял участие в двух встречах, сыграв всего 14 минут.

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Евро-Футбол.Ру,
Алан Дзагоев Владимир Пономарёв
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