Пономарёв сомневается, что Дзагоев сможет стать хорошим тренером

Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарёв поделился мнением о тренерском потенциале Алана Дзагоева, который ранее объявил о завершении карьеры.

«Найдет ли он себя в тренерской деятельности? Не думаю. Тренерская деятельность в принципе — это очень сложно. Далеко не всем здесь удается добиться результатов», — приводит слова Пономарёва портал Rusfootball.

На протяжении профессиональной карьеры 33-летний Дзагоев успел поиграть за ЦСКА, «Рубин» и греческую «Ламию». Стоит сказать, что в составе греческого коллектива россиянин принял участие в двух встречах, сыграв всего 14 минут.