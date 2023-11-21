Заварзин: «Дзагоев в последние годы был больше на больничном, чем на поле»

Некогда генеральный директор столичных «Спартака» и «Динамо» Юрий Заварзин не сомневается в правильности решения Алана Дзагоева повесить бутсы на гвоздь в 33 года. Ведь в последние годы Алана регулярно мучали травмы: что в ЦСКА, что в казанском «Рубине» и, наконец, в греческой «Ламии».

«В последние годы Алан был больше на больничном, чем на поле. Конечно, завершить карьеру по состоянию здоровья он решил. Какой смысл продолжать и сидеть при этом на лавке?», - говорит Заварзин для телеканала «Матч ТВ».

Ранее на завершение карьеры Алана отреагировали в сборной России по футболу. За неё Дзагоев выступал 10 лет.