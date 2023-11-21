Луценко: «Если б не футбол – работал бы проводником поезда»

Форвард Евгений Луценко порассуждал о том, кем он мог бы стать, если б не стал футболистом. Вероятно, он пошёл бы в ту сферу, в которой работает его мама.

«Мама повторяла мне: «Не получится в футболе — пойдешь на железную дорогу, работать проводником». Она ведь у меня заслуженный работник РЖД», - говорит Луценко Sport24.

Напомним, что сейчас 36-летний Луценко находится без клуба. Минувшим летом он покинул представителя Мелбет-Первой лиги, тульский «Арсенал» и с тех пор не нашёл себе новую команду. Но футболист надеется, что сможет найти её грядущей зимой и тренируется самостоятельно.