Пономарёв: У Дзагоева была классная карьера

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв отреагировал на заявление бывшего полузащитника сборной России Алана Дзагоева, который завершил карьеру игрока.

«Уже не получается играть, конечно, кондиции уже не те, скорость уже не та. В молодом же возрасте он прекрасно проявлял все свои лучшие качества, и карьера у него была действительно классная», — цитирует Пономарёва Rusfootball.

Эксперт отметил, что Дзагоев завоевал много трофеев, поэтому его можно поздравить с завершением карьеры.

Последней командой российского футболиста была «Ламия» из Греции, за которую он сыграл лишь в двух поединках.