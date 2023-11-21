Ренан не планирует покидать «Зенит» в январе

Луис Фернандо Гарсия, агент центрального защитника «Зенита» Роберто Ренана, высказался о возможном уходе своего клиента в зимнее трансферное окно.

Ранее появилась информация, что у футболиста есть предложения от европейский клубов.

«Пока что мы получали только запросы по Ренану. Рассматриваем ли уход из «Зенита» этой зимой? В данный момент нет», — приводит слова агента издание «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Ренан появился на поле в восьми матчах во всех турнирах и не смог записать на свой счет ни одного голевого балла.

Действующее трудовое соглашение бразильца с «Зенитом» рассчитано до июня 2028 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость 20-летнего игрока составляет девять миллионов евро.