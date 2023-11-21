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ЭСК РФС: Цыганок не должен был удалять игрока «Сочи» Кравцова в игре с «Рубином»

21 Ноября 2023 • 19:12 Комментировать
Сочи
0:2
Рубин

В 15 туре Российской премьер-лиги казанский «Рубин» гостил у «Сочи» и одержал уверенную победу над аутсайдером турнира – 2:0.

Во втором тайме в составе сочинцев поубавилось – вторую жёлтую карточку получил молодой полузащитник Кирилл Кравцов после фола на Мирлинде Даку в борьбе за мяч. В итоге на концовку матча игроки «Сочи» остались вдесятером. Эпизод случился на 54-й минуте встречи.

«В действиях игрока, сыгравшего в мяч в нормальной манере в единоборстве, комиссия не усмотрела элементов безрассудства, так как контакт со стопой соперника после игры в мяч игроком «Сочи» был неизбежным», - гласит текст решения комиссии.

«Сочи» в грядущем, 16-м туре сыграет на выезде с одним из лидеров РПЛ – «Зенитом».

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Сочи Кирилл Кравцов ЭСК РФС Мирлинд Даку Сергей Цыганок ещё теги

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