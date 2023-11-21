Луценко рассказал, почему недоволен своей карьерой

Российский форвард Евгений Луценко прямо сейчас находится в состоянии, в котором близок к завершению профессиональной карьеры. Футболист уже почти полгода никому не принадлежит и тренируется самостоятельно в надежде найти себе зимой новый клуб.

Луценко рассказал, почему в 36 лет останется недоволен своей карьерой.

«Во всех своих командах я был одним из лидеров, боевой единицей. Но у меня всегда была цель — стать чемпионом России и поиграть за сборную. Этого, к сожалению, не случилось», - говорит Евгений порталу Sport24.

Последним клубом Луценко был клуб Мелбет-Первой лиги – тульский «Арсенал», покинул он стан туляков летом 2023 года.