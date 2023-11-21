«Ламия» пока не планирует сотрудничество с Дзагоевым после завершения карьеры

Последний клуб в карьере Алана Дзагоева, греческая «Ламия» не планирует сотрудничать с футболистом, по крайней мере в ближайшем будущем. Об этом заявил Сакис Цикнис, спортивный директор команды.

«Нам жаль, что Алан принял такое решение. В данный момент мы не рассматриваем возможность сотрудничать с ним в другом статусе, а в будущем — не знаю», - говорит Цикнис порталу Sport24.

Напомним, что Дзагоев перебрался в «Ламию» в конце минувшего сентября, но сыграл за команду лишь в двух матчах, а после получил травму. Сегодня Алан официально объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста в возрасте 33 лет.