Национальная сборная России в своём телеграм-канале проводила Алана Дзагоева из профессионального футбола, прикрепив видео с дублем футболиста на Евро-2012 – его на турнире Алан оформил в ворота сборной Чехии в очном матче (4:1). Во вторник уже экс-полузащитник завершил карьеру.

«Провожаем Алана его дублем в ворота Чехии. Спасибо за яркую игру и эмоции», - пишет пресс-служба команды.

Напомним, что Дзагоев выступал за сборную России с 2008 по 2018 годы. Вместе с командой он дошёл до четвертьфинала чемпионата мира 2018 года.

Ранее на завершение карьеры Дзагоева отреагировали в его бывших клубах – столичном ЦСКА и казанском «Рубине».