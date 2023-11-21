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​Глушаков высказался о решении Дзагоева уйти из футбола

21 Ноября 2023 • 18:34 Комментировать

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков высказался по поводу решения Алана Дзагоева завершить футбольную карьеру.

Глушаков отметил, что Дзагоев был хорошим футболистом, который многого добился с ЦСКА.

«Мы в одно время заиграли с ним в РПЛ. В сборную тоже вызвались вместе. Это были хорошие времена. Жаль, что в конце карьеры травмы не дали ему поиграть. Но никто не вечен. И судьба сама решает, кто сколько сможет играть», - цитирует Глушакова «Спорт-Экспресс».

Алан Дзагоев повесил бутсы на гвоздь в 33 года. В своё время за ЦСКА полузащитник провёл 395 официальных матчей, в которых записал на свой счёт 77 голов и 93 результативных паса на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Денис Глушаков Алан Дзагоев ещё теги
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