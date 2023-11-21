Тарханов: «Дзагоев сумел реализовать свой талант»

Российский тренер Александр Тарханов поделился комментарием о бывшем футболисте ЦСКА Алане Дзагоеве, который объявил о завершении своей карьеры.

«Всегда сложно сказать, полностью ли раскрыл футболист свой потенциал. Алан играл за сборную на чемпионатах мира и Европы, выигрывал трофеи с ЦСКА. Так что, скорее, сумел реализовать свой талант», — цитирует Тарханова Vprognoze.

Как считает специалист, Дзагоев мог бы играть еще несколько лет, но ему было тяжело это делать из-за регулярных травм.

Стоит сказать, что хавбек принял решение прекратить профессиональную карьеру в 33 года. Последней командой Дзагоева была «Ламия» из Греции, в составе которой он провел на поле 14 минут.