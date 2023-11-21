​Самедов оценил карьеру Дзагоева

Экс-игрок национальной сборной России Александр Самедов отреагировал на решение Алана Дзагоева завершить карьеру. Бывший полузащитник ЦСКА повесил бутсы на гвоздь уже в 33 года.

«Выдающаяся карьера. К сожалению, травмы Алана не дали использовать его огромный потенциал, но всё равно, у Дзагоева шикарная карьера получилась. Он большой мастер!» - цитирует Самедова Metaratings.

По словам Самедова, завершение Дзагоевым карьеры является потерей для российского футбола в плане зрелищности.

Алан Дзагоев провёл за ЦСКА 395 матчей. К сожалению, полузащитник регулярно попадал в лазарет. Последним же клубом в карьере Дзагоева была греческая «Ламия».