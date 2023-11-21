​«Зенит» готов продать Ренана – вариант с арендой не подходит

«Зенит» готов рассмотреть предложения по трансферу защитника Роберта Ренана в другой клуб. Питерцы могут продать 20-летнего футболиста зимой, но они не заинтересованы отдавать бразильца в аренду. Об этом на своих страницах рассказывает Metaratings.

В последнее время Роберт Ренан получает игровое время только в Кубке России. Если же брать Премьер-лигу, то бразилец не выходил на футбольное поле с середины августа.

На текущий момент «Зенит» располагается на второй позиции в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Краснодара» команда Сергея Семака отстаёт на два зачётных балла.