Красич: «Шесть лет в ЦСКА – лучший период моей карьеры»

Бывший серб из столичного ЦСКА Милош Красич заявил, что его шесть проведённых лет в московском клубе – лучший период карьеры.

«Мой лучший период в карьере? Шесть лет в ЦСКА. Мы выиграли много трофеев. Здесь я вырос в отличного футболиста, мне очень сильно помогли», - говорит Милош «РИА Новости».

Напомним, что Красич был игроком «армейцев» с 2004 по 2010 годы, выиграл с командой значимые трофеи и сыграл в Лиге чемпионов, дойдя до четвертьфинала. После серб ушёл в «Ювентус», где провёл два года карьеры. С 2012 по 2015 годы выступал в Стамбуле за местный «Фенербахче». Завершил карьеру в 2018 году в рядах польской «Лехии» из балтийского города Гданьск.