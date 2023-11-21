Луценко назвал условие для завершения карьеры уже этой зимой

36-летний форвард Евгений Луценко назвал условие, при котором завершит карьеру профессионального футболиста уже грядущей зимой. На данный момент Евгений – свободный агент, он без клуба с минувшего лета.

«Тренируюсь индивидуально, поддерживаю форму. Не поеду ни с кем на сборы в январе–феврале — закончу с футболом», - заверил Луценко порталу Sport24.

Ранее Луценко рассказал, почему уже почти половину календарного года после ухода из тульского «Арсенала» находится без команды. Перейти Евгений мог в «Кубань», «СКА-Хабаровск» и другие клубы Мелбет-Первой лиги и Второй лиги, но так и не перешёл.